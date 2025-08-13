Morlaàs, chemin des crêtes Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs, chemin des crêtes Place de la Hourquie 64160 Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10500.0

Quel plaisir de s’élever au-dessus de Morlaàs sur ce parcours vallonné ! Quitter l’agitation et se retrouver rapidement au calme sur les hauteurs est un grand privilège. La vue sur Pau est sans commune mesure depuis ce sentier.

English : Morlaàs, chemin des crêtes

What a pleasure it is to soar above Morlaàs on this undulating route! It’s a great privilege to leave the hustle and bustle behind and quickly find yourself in the peace and quiet of the heights. The view over Pau from this path is beyond compare.

Deutsch : Morlaàs, chemin des crêtes

Welch ein Vergnügen, sich auf dieser hügeligen Strecke über Morlaàs zu erheben! Die Hektik hinter sich zu lassen und sich schnell in der Ruhe auf den Anhöhen wiederzufinden, ist ein großes Privileg. Die Aussicht auf Pau ist von diesem Weg aus unvergleichlich.

Italiano :

Che piacere librarsi sopra Morlaàs su questo percorso ondulato! È un grande privilegio lasciarsi alle spalle il trambusto e ritrovarsi rapidamente nella pace e nella tranquillità delle alture. La vista su Pau da questo sentiero non ha paragoni.

Español : Morlaàs, chemin des crêtes

Es un placer sobrevolar Morlaàs por esta ruta ondulada Es un gran privilegio dejar atrás el ajetreo y el bullicio y encontrarse rápidamente en la paz y la tranquilidad de las alturas. La vista de Pau desde este sendero es incomparable.

