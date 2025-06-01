Balade patrimoine à Morlaàs, capitale historique du Béarn Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Place sainte-Foy 64160 Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2000.0

Capitale historique du Béarn de 1080 à 1260, les Vicomtes y résidèrent avec leur cour et battirent monnaie. De cette époque faste demeurent de nombreuses traces du passé, dont l’église Sainte-Foy joyau de l’art roman.

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 33 62 25

English :

The historic capital of Béarn from 1080 to 1260, the Viscounts resided here with their court and minted their coins. Many traces of this prosperous era remain, including the church of Sainte-Foy, a jewel of Romanesque art.

Deutsch :

Von 1080 bis 1260 war die Stadt die historische Hauptstadt des Béarn, in der die Vicomtes mit ihrem Hofstaat residierten und Münzen prägten. Aus dieser glanzvollen Zeit sind noch viele Spuren der Vergangenheit erhalten, darunter die Kirche Sainte-Foy, ein Juwel der romanischen Kunst.

Italiano :

Capitale storica del Bearn dal 1080 al 1260, i Visconti vi risiedevano con la loro corte e coniavano monete. Di questo periodo di splendore rimangono molte tracce del passato, tra cui la chiesa di Sainte-Foy, un gioiello dell’arte romanica.

Español :

Capital histórica de Bearn de 1080 a 1260, los vizcondes residían allí con su corte y acuñaban monedas. De esta época de esplendor quedan muchos vestigios del pasado, como la iglesia de Sainte-Foy, una joya del arte románico.

