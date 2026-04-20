Théâtre A te regarder… ils s’habitueront Salle Multi-activités Morlaàs

Morlaàs

Théâtre A te regarder… ils s’habitueront

Salle Multi-activités Passage Sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

À te regarder… Ils s’habitueront , c’est l’histoire d’une fille qui a essayé d’être normale…Spoiler ça n’a pas marché. Trop sensible. Trop franche. Trop intense. Trop forte. Pas assez ceci. Pas assez cela. Vous connaissez cette sensation ? Julie Vivona aussi. Du coup, elle en a fait un spectacle. Dans À te regarder… Ils s’habitueront , elle démonte avec humour et sans filtre le grand cirque du regard des autres les cases, les jugements, les moments gênants qu’on rejoue à 3h du matin, et cette obsession épuisante d’essayer d’être acceptable. Un seule en scène drôle, sensible et délicieusement

impertinent. Parce qu’à force de vouloir être comme tout le monde, on finit surtout par devenir personne. Alors autant être soi. Ils s’habitueront.

Sur réservation. Places limitées. .

Salle Multi-activités Passage Sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 82 74

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English : Théâtre A te regarder… ils s’habitueront

L’événement Théâtre A te regarder… ils s’habitueront Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran