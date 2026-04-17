Morlaàs

Tour auto 2026

D943 Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Ce rendez-vous incontournable du sport automobile célèbrera sa 35e édition avec un itinéraire qui conduira les équipages de Paris à Biarritz du 3 au 9 mai. Le Tour Auto associera épreuves sportives, paysages remarquables et moments de convivialité dans une ambiance unique sur les plus belles routes de France. La traversée des différentes régions est une occasion unique d’admirer le plus beau musée automobile itinérant du monde avec des voitures de collection exceptionnelles Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW, Lotus, Alpha Roméo, viennent des 4 coins du globe pour participer à ce rallye. Et aussi Peugeot 203, Mini Cooper, 8 et 12 Gordini, Saab 96, Volvo PV544 …

Départ de Pau 7h45, passages approximatifs à Morlaàs à 8h, Saint-Jammes à 8h10, Lembeye Place du Marcadieu à 8h30, Viella à 8h50 (D13, D136A, D22, D136, D144)…Arzacq Arraziguet à 12h45 (D946), Morlanne à 13h (D946, D945)… .

D943 Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 59 73 40

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English : Tour auto 2026

L’événement Tour auto 2026 Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran