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Soirée country L’entrepôt Morlaàs

Soirée country L’entrepôt Morlaàs

Soirée country L’entrepôt Morlaàs vendredi 8 mai 2026.

Lieu : L'entrepôt

Adresse : 2 rue de l'Ayguelongue ZI Berlanne

Ville : 64160 Morlaàs

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Morlaàs

Soirée country

L’entrepôt 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Ambiance Far West garantie. En partenariat avec Rebels country dancers. Initiation gratuite, puis soirée country. Ouvert à tous. Sur réservation.   .

L’entrepôt 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00 

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English : Soirée country

L’événement Soirée country Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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