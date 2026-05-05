Soirée country L’entrepôt Morlaàs
Soirée country L’entrepôt Morlaàs vendredi 8 mai 2026.
Morlaàs
Soirée country
L’entrepôt 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Ambiance Far West garantie. En partenariat avec Rebels country dancers. Initiation gratuite, puis soirée country. Ouvert à tous. Sur réservation. .
L’entrepôt 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00
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English : Soirée country
L’événement Soirée country Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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