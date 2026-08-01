Apéro de Paulette Dans les coulisses de l’Elabo L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

Informations pratiques

Aouste-sur-Sye

Apéro de Paulette Dans les coulisses de l’Elabo

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez découvrir l’Élabo visite du lieu, présentation des activités, rencontre des acteurs… Un verre de l’amitié offert et des jeux sont aussi proposés.



C’est aussi une bonne soirée prétexte pour juste boire un verre avec nous !

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L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@gmail.com

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English :

Come discover the lab: tour the space, learn about our activities, and meet the people involved… A complimentary “friendship drink” will be served, and games will also be available.

It’s also a great excuse to just come have a drink with us!

L’événement Apéro de Paulette Dans les coulisses de l’Elabo Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme