Apéro Disco Salle des Fêtes Bertrichamps

Apéro Disco

Salle des Fêtes 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

2026-03-27

Le Relais Familles a le plaisir de vous inviter à un moment festif et convivial l’Apéro Disco ! Un temps pour se retrouver, échanger, partager… et faire la fête ensemble ! Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.

Inscription auprès de Clémence au 07 89 80 04 22Tout public

Salle des Fêtes 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 80 04 22

English :

The Relais Familles is pleased to invite you to a festive and convivial event: the Apéro Disco! A time to meet up, exchange ideas, share? and party together! Free admission, open to all.

Register with Clémence on 07 89 80 04 22

