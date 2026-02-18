Apéro Disco Salle des Fêtes Bertrichamps
Apéro Disco Salle des Fêtes Bertrichamps vendredi 27 mars 2026.
Apéro Disco
Salle des Fêtes 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Le Relais Familles a le plaisir de vous inviter à un moment festif et convivial l’Apéro Disco ! Un temps pour se retrouver, échanger, partager… et faire la fête ensemble ! Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.
Inscription auprès de Clémence au 07 89 80 04 22Tout public
0 .
Salle des Fêtes 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 80 04 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Relais Familles is pleased to invite you to a festive and convivial event: the Apéro Disco! A time to meet up, exchange ideas, share? and party together! Free admission, open to all.
Register with Clémence on 07 89 80 04 22
L’événement Apéro Disco Bertrichamps a été mis à jour le 2026-02-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS