Apéro-discussion : prenez part au projet ! La Perm’ Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit et sans réservation Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

La Perm’ : imaginez et construisez l’avenir de l’île de NantesLa Perm’, c’est l’atelier de travail ouvert du projet urbain de l’île de Nantes. Située à la pointe sud-ouest, la Perm’ est bien plus qu’un bureau : c’est un espace de co-construction dédié à l’évolution du territoire. Habitants, actifs, usagers de l’île de Nantes, et plus largement de la métropole, peuvent y échanger sur le projet de transformation de l’île et exprimer leurs besoins et leurs idées. ???? En savoir plus sur La Perm’ Mercredi 24 juin, rendez-vous à 18h30 à la Perm’, au 6 rue Maya Angelou (angle côté jardins de l’Estuaire) pour un apéro-discussion autour du projet urbain, du futur quartier et du futur parc de la pointe ouest de l’île de Nantes. Présentation du projet et discussions libres en grignotant et avec un verre ! Échange kids-friendly, un espace enfant est prévu.

La Perm’ Nantes 44003



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