UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Apéro-discussion : prenez part au projet ! La Perm’ Nantes

mercredi 23 septembre 2026 · La Perm' · Nantes

Apéro-discussion : prenez part au projet ! La Perm’ Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
La Perm'
Adresse
6 rue Maya Angelou, Nantes
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit et sans réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit et sans réservation Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte 

La Perm’ : imaginez et construisez l’avenir de l’île de NantesLa Perm’, c’est l’atelier de travail ouvert du projet urbain de l’île de Nantes. Située à la pointe sud-ouest, la Perm’ est bien plus qu’un bureau : c’est un espace de co-construction dédié à l’évolution du territoire. Habitants, actifs, usagers de l’île de Nantes, et plus largement de la métropole, peuvent y échanger sur le projet de transformation de l’île et exprimer leurs besoins et leurs idées. ???? En savoir plus sur La Perm’ Mercredi 23 septembre, rendez-vous à 18h30 à la Perm’, au 6 rue Maya Angelou (angle côté jardins de l’Estuaire) pour un apéro-discussion autour du projet urbain, du futur quartier et du futur parc de la pointe ouest de l’île de Nantes. Présentation du projet et discussions libres en grignotant et avec un verre ! Échange kids-friendly, un espace enfant est prévu.

La Perm’ Nantes 44003


Afficher la carte du lieu La Perm’ et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)