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AGENDA · Obersaasheim

Apéro du brasseur Obersaasheim

samedi 12 septembre 2026 · Obersaasheim

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
68600 Obersaasheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Obersaasheim

Apéro du brasseur

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Concert Pop/Rock par Season.

8 bières pression de Suff’Bier, crémant, soft, planchette, bretzel…

Restauration sur place avec 4 Food-Truck

– Le rendez-vous des copains avec ses tartes flambées

– PataPof avec leurs pizzas cuite au feu de bois

– Parad’ice avec leurs glaces artisanales

– le Labo à Gâteaux avec leurs cookies. 0  .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 90 87 57  brasserie.suffbier@gmail.com

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English :

L’événement Apéro du brasseur Obersaasheim a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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