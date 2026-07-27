Apéro du brasseur Obersaasheim
samedi 12 septembre 2026 · Obersaasheim
Informations pratiques
Obersaasheim
Apéro du brasseur
Obersaasheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concert Pop/Rock par Season.
8 bières pression de Suff’Bier, crémant, soft, planchette, bretzel…
Restauration sur place avec 4 Food-Truck
– Le rendez-vous des copains avec ses tartes flambées
– PataPof avec leurs pizzas cuite au feu de bois
– Parad’ice avec leurs glaces artisanales
– le Labo à Gâteaux avec leurs cookies. 0 .
Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 90 87 57 brasserie.suffbier@gmail.com
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English :
L’événement Apéro du brasseur Obersaasheim a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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