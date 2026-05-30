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AGENDA · Obersaasheim

Concert de l’avent en alsacien Obersaasheim

dimanche 22 novembre 2026 · Obersaasheim

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
68600 Obersaasheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Obersaasheim

Concert de l’avent en alsacien

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Concert organisé par le Conseil de Fabrique. Wihnàchta bi uns d’Heim par la Chorale des Luschtiga Wetzknüppa. 0  .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 24 16 81 

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English :

L’événement Concert de l’avent en alsacien Obersaasheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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