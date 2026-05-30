AGENDA · Obersaasheim
Concert de l’avent en alsacien Obersaasheim
dimanche 22 novembre 2026 · Obersaasheim
Informations pratiques
Obersaasheim
Concert de l’avent en alsacien
Obersaasheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Concert organisé par le Conseil de Fabrique. Wihnàchta bi uns d’Heim par la Chorale des Luschtiga Wetzknüppa. 0 .
Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 24 16 81
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English :
L’événement Concert de l’avent en alsacien Obersaasheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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