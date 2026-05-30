Informations pratiques

Obersaasheim

Concert de l’avent en alsacien

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Concert organisé par le Conseil de Fabrique. Wihnàchta bi uns d’Heim par la Chorale des Luschtiga Wetzknüppa. 0 .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 24 16 81

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English :

L’événement Concert de l’avent en alsacien Obersaasheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach