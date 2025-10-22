Apéro du Meix Jura Le Meix Chaumergy

Apéro du Meix Jura

Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

2026-04-25

Profitons d’un événement qui annonce l’été ! Assiette escargots, vins du jura et/ou d’autres régions. Burger et frites pour une soirée conviviale ! .

Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91 lemeixjura@gmail.com

