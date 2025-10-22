Anniversaire du Meix Chaumergy
Anniversaire du Meix Chaumergy samedi 20 juin 2026.
Venez fêter la maison d’hôtes Le Meix Jura à Chaumergy ! À partir de 17h00, venez découvrir un marché de producteurs (confitures, miels, fromages, couture, massage…), visite des chambres d’hôtes, du centre de bien-être, buvette et restauration avec Piz’zah Chapo ! Profitez d’un concert pour prolonger la soirée ! .
5 Grande rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91 lemeixjura@gmail.com
