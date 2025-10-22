Anniversaire du Meix

5 Grande rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la maison d’hôtes Le Meix Jura à Chaumergy ! À partir de 17h00, venez découvrir un marché de producteurs (confitures, miels, fromages, couture, massage…), visite des chambres d’hôtes, du centre de bien-être, buvette et restauration avec Piz’zah Chapo ! Profitez d’un concert pour prolonger la soirée ! .

5 Grande rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91 lemeixjura@gmail.com

English : Anniversaire du Meix

German : Anniversaire du Meix

Italiano :

Espanol :

L’événement Anniversaire du Meix Chaumergy a été mis à jour le 2025-10-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)