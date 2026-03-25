Jeudis de Pays Chaumergy Chaumergy
Jeudis de Pays Chaumergy Chaumergy jeudi 13 août 2026.
Jeudis de Pays Chaumergy
Chaumergy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Bienvenue dans les Jeudis de Pays® de Bresse Haute Seille !
Mais Les Jeudis de Pays® c’est quoi ?
– C’est 16 marchés nocturnes, dans 16 communes de notre beau territoire
– C’est de 18h à 22h pendant tout l’été
– C’est des produits de terroir mis à l’honneur et à consommer sur place.
Mais c’est aussi l’occasion de se retrouver et de partager un beau moment de convivialité sur la place du village ! .
Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47 jeudisdepays@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudis de Pays Chaumergy
L’événement Jeudis de Pays Chaumergy Chaumergy a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Chaumergy (Jura)
- Apéro du Meix Jura Le Meix Chaumergy 25 avril 2026
- Tronçon Chaumergy Chaux en Bresse de la voie de la Bresse Jurassienne Chaumergy Jura 1 mai 2026
- GRP de la Bresse Comtoise Chaumergy Jura 1 mai 2026
- Tour du Jura Vélo Loisirs Étape 5 Chaumergy Dole Chaumergy Jura 1 mai 2026
- Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 Chaumergy 5 juin 2026