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Théâtre les codrots en scène salle des fêtes de Chaumergy Chaumergy

Théâtre les codrots en scène salle des fêtes de Chaumergy Chaumergy samedi 7 novembre 2026.

Lieu : salle des fêtes de Chaumergy

Adresse : Grande Rue de la Bresse

Ville : 39230 Chaumergy

Département : Jura

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Tarif enfant Tarif enfant

Chaumergy

Théâtre les codrots en scène

salle des fêtes de Chaumergy Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08 2026-11-14 2026-11-15

Les Codrots en scène vous présentent leur nouvelle pièce de théâtre Ho là là! La Boulette   .

salle des fêtes de Chaumergy Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 84 53 19 

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English : Théâtre les codrots en scène

L’événement Théâtre les codrots en scène Chaumergy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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