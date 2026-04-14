Théâtre les codrots en scène salle des fêtes de Chaumergy Chaumergy

Chaumergy

Théâtre les codrots en scène

salle des fêtes de Chaumergy Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08 2026-11-14 2026-11-15

Les Codrots en scène vous présentent leur nouvelle pièce de théâtre Ho là là! La Boulette .

salle des fêtes de Chaumergy Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 84 53 19

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English : Théâtre les codrots en scène

L’événement Théâtre les codrots en scène Chaumergy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu