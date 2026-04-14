Théâtre les codrots en scène salle des fêtes de Chaumergy Chaumergy
Théâtre les codrots en scène salle des fêtes de Chaumergy Chaumergy samedi 7 novembre 2026.
Chaumergy
Théâtre les codrots en scène
salle des fêtes de Chaumergy Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08 2026-11-14 2026-11-15
Les Codrots en scène vous présentent leur nouvelle pièce de théâtre Ho là là! La Boulette .
salle des fêtes de Chaumergy Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 84 53 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre les codrots en scène
L’événement Théâtre les codrots en scène Chaumergy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Chaumergy (Jura)
- Apéro du Meix Jura Le Meix Chaumergy 25 avril 2026
- Nos cabanes fête de restitution Chaumergy 30 avril 2026
- Tronçon Chaumergy Chaux en Bresse de la voie de la Bresse Jurassienne Chaumergy Jura 1 mai 2026
- GRP de la Bresse Comtoise Chaumergy Jura 1 mai 2026
- Tour du Jura Vélo Loisirs Étape 5 Chaumergy Dole Chaumergy Jura 1 mai 2026