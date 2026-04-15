APÉRO EMBARQUÉ Canoë-kayak de la Boulogne Rocheservière vendredi 3 juillet 2026.

Rocheservière

APÉRO EMBARQUÉ Canoë-kayak de la Boulogne

6 Rue de la Malcoute Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:45:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

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6 Rue de la Malcoute Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 31 03 84

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English :

L’événement APÉRO EMBARQUÉ Canoë-kayak de la Boulogne Rocheservière a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Montaigu