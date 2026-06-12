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Apéro Festif rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen

Apéro Festif rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : rue Pierre 1er de Serbie

Adresse : Bois

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Pouliguen

Apéro Festif

rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 21:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Ambiance musicale, assiettes apéritives, huîtres.   .

rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire   jumelage.lepouliguen.weebly.com

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English :

L’événement Apéro Festif Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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