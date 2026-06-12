Apéro Festif rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen vendredi 10 juillet 2026.

Le Pouliguen

Apéro Festif

rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Ambiance musicale, assiettes apéritives, huîtres. .

rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire jumelage.lepouliguen.weebly.com

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L’événement Apéro Festif Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44