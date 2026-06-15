Exposition Photographie Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Le Pouliguen

Exposition Photographie

Salle Marcel Baudry 8 rue du Marechal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Les membres de l’association Images Expo , exposent leurs travaux sur le thème des marais. .

Salle Marcel Baudry 8 rue du Marechal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 43 40 82 nicole.gobin@orange.fr

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English :

L’événement Exposition Photographie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44