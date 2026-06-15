Le Pouliguen

Lecture à Nau Plage

Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

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Plage du Nau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

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L’événement Lecture à Nau Plage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44