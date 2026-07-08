Ballet en folie Micro-Folie Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Ballet en folie

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 16:45:00

Date(s) :

2026-07-10

Projection de l’adaptation du ballet Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare par Georges Balanchine. Une production de l’Opéra National de Paris. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Ballet en folie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44