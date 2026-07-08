Ballet en folie Micro-Folie Le Pouliguen
vendredi 10 juillet 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Ballet en folie
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 16:45:00
Date(s) :
2026-07-10
Projection de l’adaptation du ballet Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare par Georges Balanchine. Une production de l’Opéra National de Paris. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Ballet en folie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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