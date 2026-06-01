Visite guidée – La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne, Rdv devant la Chapelle, Le pouliguen

Visite guidée – La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne 8 juillet – 26 août, les mercredis Rdv devant la Chapelle Loire-Atlantique

Participation: 5, Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T20:30:00+02:00

Découvrez la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien au coeur du hameau de Penchâteau.

Rdv devant la Chapelle Place Monseigneur Freppel, Rue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 24 65 63 »}, {« type »: « email », « value »: « gigiguillas@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lesgreniersdelamemoire.jimdo.com »}]

Découvrez la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien au coeur du hameau de Penchâteau. CULTURE PATRIMOINE