Stage de voile CNBPP Le Pouliguen

Stage de voile

CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01

Découvrez dès à présent les stages de voiles proposés par le CNBPP.

Optimist, catamaran, dériveurs, planche à voile, Wingfoil, Laser.

Tous niveaux A partir de 6 ans jusqu’aux séniors. .

CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 32 11 contact@cnbpp.fr

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English :

L’événement Stage de voile Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44