Slam Match de poésie, la revanche Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Slam Match de poésie, la revanche Mardis de Baudry

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16 22:00:00

2026-06-16

Match de Poésie La Revanche

Par l’association Slam Connexion et présenté par Raphaël Reuche et Chloé Sonnier, avec les poètes et poétesses de l’association.

Nantes Rennes Le match retour !

Deux équipes de trois poètes et poétesses s’affrontent dans une joute oratoire haletante. Ils vont tout donner pour vous épater, vous émouvoir ou vous faire rire.

De duel en duel, c’est vous public, qui déciderez quelle équipe remportera la partie.

De l’enthousiasme, du rire, du plaisir et de la poésie !

Tout public à partir de 10 ans.

Placement libre. Places assises.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 1h30

Tarif unique 5€

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

