Super Loto, Salle André Ravache, Le pouliguen

Super Loto Samedi 13 juin, 20h00 Salle André Ravache Loire-Atlantique

Billet: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T06:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T06:00:00+02:00

Ne manquez pas le traditionnel loto du comité municipal des fêtes du Pouliguen, animé par Johnny !

Bar et petite restauration sur place.

Nombreux lots à gagner : bons d’achats de 50€ à 600€, paniers garnis, lot surprise et tombola.

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}]

Ne manquez pas le traditionnel loto du comité municipal des fêtes du Pouliguen, animé par Johnny ! Bar et petite restauration sur place. Nombreux lots à gagner : bons d’achats de 50€ à 600€… LOISIRS Y|CMFLP|SUPERLOTOJUIN26LP