Vide-greniers du bois Le Pouliguen
Vide-greniers du bois Le Pouliguen samedi 13 juin 2026.
Vide-greniers du bois
Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vide-greniers organisé par l’Association Scenez’Bulles dans le bois du Pouliguen.
Réservation à l’office de tourisme du Pouliguen prochainement. .
Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire scenez-bulles@orange.fr
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L’événement Vide-greniers du bois Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44