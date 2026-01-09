Vide-greniers du bois

Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Vide-greniers organisé par l’Association Scenez’Bulles dans le bois du Pouliguen.

Réservation à l’office de tourisme du Pouliguen prochainement. .

Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire scenez-bulles@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers du bois Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44