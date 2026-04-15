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Vide-greniers du bois, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Vide-greniers du bois, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Vide-greniers du bois, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen

Adresse : Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen

Ville : Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Emplacement: 5

Vide-greniers du bois Samedi 13 juin, 09h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Emplacement: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Vide-greniers organisé par l’Association Scenez’Bulles dans le bois du Pouliguen.

Réservation à l’office de tourisme du Pouliguen prochainement.

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Vide-greniers organisé par l’Association Scenez’Bulles dans le bois du Pouliguen. Réservation à l’office de tourisme du Pouliguen prochainement. LOISIRS Y|ASSOSCENEZBULLES|VIDEGRENIERBOIS2026LP

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