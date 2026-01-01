Atelier encre de chine Micro-Folie Le Pouliguen

Atelier encre de chine

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17 2026-02-07 2026-03-14 2026-04-04 2026-05-09 2026-06-13

Atelier calligraphie accompagné avec l’artiste Gilt pour réaliser de belles créations à l’encre de Chine.

Après une activité professionnelle dans les arts graphiques et le multimédia ainsi qu’une activité artistique pluridisciplinaire, à 70 ans, Gilt (Gilles Thiebault) se libère de toutes contraintes techniques et retrouve l’encre de Chine et l’unique trait du pinceau.

Au début des années 80, Gilt rencontre le Zen de l’école Soto et le pratique au dojo historique de Pernety à Paris, fondé par le Maître Taisen Deshimaruu. Puis en 1983 Gilt s’initie à la Calligraphie et à la peinture à l’encre de chine avec le Maître Coréen Ung-No Lee considéré comme l’un des principaux peintres coréens contemporains. C’est pourquoi on retrouve dans les œuvres de Gilt cette signature graphique épurée du noir et blanc et des aplats de couleur ainsi que la recherche du trait juste.

Tout au long de l’année un samedi par mois nous vous proposons un Atelier ludique, libre et accompagné avec l’artiste Gilt pour réaliser de belles créations à l’encre de Chine sur différents thèmes comme la Mer, les Rochers et les Pins, les Bambous, les Plantes et Fleurs, les Oiseaux, créations de motifs… Vivre au présent ici et maintenant dans un espace pour laisser parler votre créativité, découvrir de nouvelles techniques et simplement vous ressourcer.

L’atelier est ouvert aux débutants ou intermédiaires .

