Découvrez la vie à marée basse Intersection Le Pouliguen

Découvrez la vie à marée basse

Intersection Avenue de l’océan et le boulevard des Marsouins Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-06-29 12:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Lors de cette marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Les crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !

Pas de parking mais possibilité de stationner avenue de l’océan.

Prévoir des bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau de mer. Pas de tongues. Bonne motricité nécéssaire marche dans les rochers.

Reservation sur le site CPIE Loire-Océane. .

Intersection Avenue de l’océan et le boulevard des Marsouins Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

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L’événement Découvrez la vie à marée basse Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44