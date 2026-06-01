Documentaire en Folie DEMY Micro-Folie Le Pouliguen vendredi 12 juin 2026.

Le Pouliguen

Documentaire en Folie DEMY

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-12 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir ce sublime documentaire mêlant archives familiales, interviews et extraits de films.

Jacques Demy raconte ce cinéma à la fois enchanteur et mélancolique. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Documentaire en Folie DEMY Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44