Documentaire en Folie DEMY Micro-Folie Le Pouliguen
Documentaire en Folie DEMY Micro-Folie Le Pouliguen vendredi 12 juin 2026.
Le Pouliguen
Documentaire en Folie DEMY
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-06-12 16:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir ce sublime documentaire mêlant archives familiales, interviews et extraits de films.
Jacques Demy raconte ce cinéma à la fois enchanteur et mélancolique. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Documentaire en Folie DEMY Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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