Documentaire en Folie KANDINSKY Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 10 juin 2026.

Le Pouliguen

Documentaire en Folie KANDINSKY

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Venez découvrir comment la musique a profondément inspiré et infusé l’oeuvre du pionnier de l’abstraction.

Une exploration sensible à l’univers de Kandinsky. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Documentaire en Folie KANDINSKY Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44