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Sortie en mer Initiation voile CNBPP Le Pouliguen

Sortie en mer Initiation voile CNBPP Le Pouliguen mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : CNBPP

Adresse : 77 rue François Bougouin

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Le Pouliguen

Sortie en mer Initiation voile

CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez la voile en famille à bord de l’Écho’Ole, un voilier collectif de 9 mètres accueillant jusqu’à 11 passagers. Dès 4 ans, embarquez pour une expérience conviviale et éducative en mer. Encadrée par un skipper passionné, cette initiation à la voile vous fera découvrir les bases de la navigation dans un cadre sécurisé et ludique.   .

CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 32 11  contact@cnbpp.fr

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English :

L’événement Sortie en mer Initiation voile Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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