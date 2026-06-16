Sortie en mer Initiation voile CNBPP Le Pouliguen

Le Pouliguen

Sortie en mer Initiation voile

CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez la voile en famille à bord de l’Écho’Ole, un voilier collectif de 9 mètres accueillant jusqu’à 11 passagers. Dès 4 ans, embarquez pour une expérience conviviale et éducative en mer. Encadrée par un skipper passionné, cette initiation à la voile vous fera découvrir les bases de la navigation dans un cadre sécurisé et ludique. .

CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 32 11 contact@cnbpp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie en mer Initiation voile Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44