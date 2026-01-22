Atelier découverte et dégustation de thés bio Noisettes et bergamote Le Pouliguen

Atelier découverte et dégustation de thés bio

Noisettes et bergamote 5 rue du centre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 09:30:00

fin : 2026-07-08 11:00:00

2026-02-25 2026-03-04 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Inscrivez-vous dés à présent à un atelier découverte et dégustation de thés bio.

Initiez-vous aux secrets du thé lors d’un atelier au salon de thé du Pouliguen. Dégustation, conseils d’infusion et découverte des grandes familles de thé. Focus sur le Matcha, thé vert japonais d’exception, présenté selon la tradition.

Places limitées.

Noisettes et bergamote 5 rue du centre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 81 88 19 98 noisettes.et.bergamote@gmail.com

