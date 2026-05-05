Découvrez la vie à marée basse, 179 avenue de l’Océan 44510 Le pouliguen, Le pouliguen
Découvrez la vie à marée basse, 179 avenue de l’Océan 44510 Le pouliguen, Le pouliguen lundi 29 juin 2026.
Découvrez la vie à marée basse 29 juin – 3 septembre 179 avenue de l’Océan 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T10:00:00+02:00 – 2026-06-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T14:00:00+02:00 – 2026-09-03T16:00:00+02:00
Lors de cette marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Les crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Pas de parking mais possibilité de stationner avenue de l’océan.
Prévoir des bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau de mer. Pas de tongues. Bonne motricité nécéssaire : marche dans les rochers.
Reservation sur le site : CPIE Loire-Océane.
A partir de 6 ans.
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Lors de cette marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Les crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plonge… FAMILLE NATURE
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