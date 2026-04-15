Régate National BIC, CNBPP, Le pouliguen

Régate National BIC 8 – 10 mai CNBPP Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T09:30:00+02:00 – 2026-05-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T13:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

Régate de planche à voile au CNBPP.

Tout public est le bienvenu sur site. Buvette sur place.

CNBPP 77 rue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 32 11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 24 05 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cnbpp.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cnbpp.fr »}]

Régate de planche à voile au CNBPP. Tout public est le bienvenu sur site. Buvette sur place. SPORT Y|CNBPP|REGATENATIONALBICMAI26LP