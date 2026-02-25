Atelier Mouvement, Rythme & Voix, Micro Folie – Salle Marcel Baudry, Le pouliguen

Atelier Mouvement, Rythme & Voix 7 mai – 5 juillet Micro Folie – Salle Marcel Baudry Loire-Atlantique

Atelier: 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T12:30:00+02:00

Entrez dans la magie du rythme ! Une pratique artistique basée sur le rythme accompagné au son du djembé, favorisant l’expression corporelle et vocale par des gestes simples, épurés et répétitifs.

– Atelier à l’unité 25€

– Carte de 5 ateliers 100€ + adhésion à Culture-en-Folie 15€

– Les 10 ateliers 170€ + adhésion à Culture-en-Folie 15€

Dès 16 ans – Atelier limité à 22 personnes maximum.

Micro Folie – Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Entrez dans la magie du rythme ! Une pratique artistique basée sur le rythme accompagné au son du djembé, favorisant l’expression corporelle et vocale par des gestes simples, épurés et répétitifs…. CULTURE LOISIRS