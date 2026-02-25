Concours de boules lyonnaises, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen
Concours de boules lyonnaises, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen vendredi 8 mai 2026.
Concours de boules lyonnaises Vendredi 8 mai, 07h30 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T07:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T07:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00
Ne manquez-pas l’incontournable concours de boules lyonnaises du Pouliguen.
Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 51 54 26 »}, {« type »: « email », « value »: « marcelfoucher@gmail.com »}]
Ne manquez-pas l’incontournable concours de boules lyonnaises du Pouliguen. LOISIRS SPORT
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Atelier découverte et dégustation de thés bio, Noisettes et bergamote, Le pouliguen 15 avril 2026
- Atelier découverte et dégustation de thés bio Noisettes et bergamote Le Pouliguen 15 avril 2026
- Culture numérique Micro-Folie Le Pouliguen 15 avril 2026
- Culture numérique, Micro-Folie, Le pouliguen 15 avril 2026
- Documentaire en Folie Micro-Folie Le Pouliguen 17 avril 2026