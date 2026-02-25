Concours de boules lyonnaises, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Concours de boules lyonnaises Vendredi 8 mai, 07h30 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T07:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T07:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00

Ne manquez-pas l’incontournable concours de boules lyonnaises du Pouliguen.

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Ne manquez-pas l’incontournable concours de boules lyonnaises du Pouliguen. LOISIRS SPORT