Découvrez la vie à marée basse, Avenue de l’océan et le boulevard des Marsouins, Le pouliguen

Découvrez la vie à marée basse Lundi 29 juin, 10h00 Avenue de l’océan et le boulevard des Marsouins Loire-Atlantique

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T10:00:00+02:00 – 2026-06-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T10:00:00+02:00 – 2026-06-29T12:00:00+02:00

Lors de cette marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Les crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !

Pas de parking mais possibilité de stationner avenue de l’océan.

Prévoir des bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau de mer. Pas de tongues. Bonne motricité nécéssaire : marche dans les rochers.

Reservation sur le site : CPIE Loire-Océane.

Avenue de l’océan et le boulevard des Marsouins Intersection 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}] [{« link »: « https://www.cpie-loireoceane.com/events/ »}]

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