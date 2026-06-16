Visite commentée de l’hôtel de ville du Pouliguen hôtel de ville Le Pouliguen
Visite commentée de l’hôtel de ville du Pouliguen hôtel de ville Le Pouliguen mercredi 8 juillet 2026.
Le Pouliguen
Visite commentée de l’hôtel de ville du Pouliguen
hôtel de ville 17 Rue Jules Benoît Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-19
Le maire et ses élus invitent les citoyens à venir rencontrer à l’occasion de visites commentées de l’hôtel de ville.
Venez partager une réflexion sur différents sujets comme les fonctions de maire et d’élu local ou encore sur les problématiques de fonctionnement d’une mairie.
Sur inscriptions.
Rendez-vous devant l’hôtel de ville. .
hôtel de ville 17 Rue Jules Benoît Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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L’événement Visite commentée de l’hôtel de ville du Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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