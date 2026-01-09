Concert avec le duo LEOPARD CAFE Le Pouliguen
Concert avec le duo LEOPARD CAFE Le Pouliguen samedi 1 août 2026.
Concert avec le duo LEOPARD CAFE
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 21:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Le groupe LEOPARD CAFÉ se présente sous la forme d’un duo acoustique composé de deux musiciens-chanteurs (guitare et basse), proposant un répertoire pop-rock majoritairement axé sur la chanson française. .
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
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L’événement Concert avec le duo LEOPARD CAFE Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44