Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ, Jardin de l’EHPAD André Rochefort, Le Pouliguen

Informations pratiques

Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ Lundi 20 juillet, 18h00 Jardin de l’EHPAD André Rochefort Loire-Atlantique

– Adulte: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T18:00:00+02:00 – 2026-07-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T18:00:00+02:00 – 2026-07-20T20:00:00+02:00

“PIERRICK”, accordéoniste-chanteur, et “RENÉ”, talabardeur, vous donnent rendez-vous pour un moment musical tout en douceur, placé sous le signe du partage, des souvenirs et de la bonne humeur.

Autour des musiques bretonnes, musette et rétro, profitez d’une ambiance chaleureuse accompagnée d’un espace de rencontres et de petites dégustations (payantes).

“PIERRICK”, accordéoniste-chanteur, et “RENÉ”, talabardeur, vous donnent rendez-vous pour un moment musical tout en douceur, placé sous le signe du partage, des souvenirs et de la bonne humeur.

Jardin de l’EHPAD André Rochefort 10 boulevard de Civanam, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}]

“PIERRICK”, accordéoniste-chanteur, et “RENÉ”, talabardeur, vous donnent rendez-vous pour un moment musical tout en douceur, placé sous le signe du partage, des souvenirs et de la bonne humeur. Culture Loisirs