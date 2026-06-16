Exposition L’Univers de Gray Le Pouliguen
Exposition L’Univers de Gray Le Pouliguen vendredi 3 juillet 2026.
Le Pouliguen
Exposition L’Univers de Gray
4 rue de la plage Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22
Venez découvrir l’univers de Gray à l’Espace REX. .
4 rue de la plage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org
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L’événement Exposition L’Univers de Gray Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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