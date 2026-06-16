Iron Nau Plage du Nau Le Pouliguen
Iron Nau Plage du Nau Le Pouliguen vendredi 19 juin 2026.
Le Pouliguen
Iron Nau
Plage du Nau Grande Côte Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11
Entrainement original par binome.
Une natation de 500 m plage du Nau puis un bike and run de 10 km (2 tour de 5 km sur la côte sauvage)
Évènement inscrit au calendrier et reconnu par la Fédération française de Triathlon.
Inscription prise au pied de la Mairie du Pouliguen.
Minimum 1 € pers (intégralement reversée à des association d’aide à la personne) .
Plage du Nau Grande Côte Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 29 30 06 triathlon.cote.damour@gmail.com
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English :
L’événement Iron Nau Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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