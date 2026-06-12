Matinée Douce sur la Grande Côte Le Pouliguen dimanche 12 juillet 2026.

Le Pouliguen

Matinée Douce sur la Grande Côte

Boulevard de Labego Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

La voiture cède sa place aux vélos, trottinettes, aux piétons ou encore aux rollers, depuis la pointe de Penchâteau jusqu’à la baie du Scall. .

Boulevard de Labego Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Matinée Douce sur la Grande Côte Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44