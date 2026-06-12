Matinée Douce sur la Grande Côte Le Pouliguen
Matinée Douce sur la Grande Côte Le Pouliguen dimanche 12 juillet 2026.
Le Pouliguen
Matinée Douce sur la Grande Côte
Boulevard de Labego Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
La voiture cède sa place aux vélos, trottinettes, aux piétons ou encore aux rollers, depuis la pointe de Penchâteau jusqu’à la baie du Scall. .
Boulevard de Labego Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Matinée Douce sur la Grande Côte Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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