Stage éveil musical Le Pouliguen
Stage éveil musical Le Pouliguen samedi 20 juin 2026.
Le Pouliguen
Stage éveil musical
7 bis rue des Marais Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Pour les enfants de 3 à 4 ans De 10h à 11h
Pour les enfants de 5 à 6 ans De 11h à 12h
Renseignements et réservations : farandole44510@gmail.com 06 87 56 67 03 (par sms) .
7 bis rue des Marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03
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English :
L’événement Stage éveil musical Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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