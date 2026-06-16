Le Pouliguen

Stage éveil musical

7 bis rue des Marais Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

Pour les enfants de 3 à 4 ans De 10h à 11h

Pour les enfants de 5 à 6 ans De 11h à 12h

Renseignements et réservations : farandole44510@gmail.com 06 87 56 67 03 (par sms) .

7 bis rue des Marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage éveil musical Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44