Jazz sous les feuillages avec LEOSING JAZZ Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen

Jazz sous les feuillages avec LEOSING JAZZ

Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le trio “LEOSING JAZZ”, violon/guitare/voix propose une grande variété de concerts du plus intimiste à la scène de festival ! C’est avec passion qu’ils reprennent de nombreux standards Jazz arrangés des morceaux Swing entraînants, de la Bossa Nova, ainsi que de très belles balades empruntées à la Chanson Française…

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne. .

Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

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L’événement Jazz sous les feuillages avec LEOSING JAZZ Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44