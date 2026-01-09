Jazz sous les feuillages avec LEOSING JAZZ Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen
Jazz sous les feuillages avec LEOSING JAZZ Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen vendredi 17 juillet 2026.
Jazz sous les feuillages avec LEOSING JAZZ
Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le trio “LEOSING JAZZ”, violon/guitare/voix propose une grande variété de concerts du plus intimiste à la scène de festival ! C’est avec passion qu’ils reprennent de nombreux standards Jazz arrangés des morceaux Swing entraînants, de la Bossa Nova, ainsi que de très belles balades empruntées à la Chanson Française…
En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne. .
Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
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L’événement Jazz sous les feuillages avec LEOSING JAZZ Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44