Jazz sous les feuillages avec « LEOSING JAZZ », Bois, Le pouliguen

Jazz sous les feuillages avec « LEOSING JAZZ » Vendredi 17 juillet, 18h30 Bois Loire-Atlantique

Entrée: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Le trio “LEOSING JAZZ”, violon/guitare/voix propose une grande variété de concerts du plus intimiste à la scène de festival ! C’est avec passion qu’ils reprennent de nombreux standards Jazz arrangés : des morceaux Swing entraînants, de la Bossa Nova, ainsi que de très belles balades empruntées à la Chanson Française…

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne.

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Le trio “LEOSING JAZZ”, violon/guitare/voix propose une grande variété de concerts du plus intimiste à la scène de festival ! C’est avec passion qu’ils reprennent de nombreux standards Jazz arra… CULTURE LOISIRS