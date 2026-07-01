Iron Nau, Plage du Nau, Le Pouliguen

Informations pratiques

Iron Nau 3 juillet – 11 septembre, certains vendredis Plage du Nau Loire-Atlantique

– Prix libre: 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Entrainement original par binome.

Une natation de 500 m plage du Nau puis un bike and run de 10 km (2 tour de 5 km sur la côte sauvage)

Évènement inscrit au calendrier et reconnu par la Fédération française de Triathlon.

Inscription prise au pied de la Mairie du Pouliguen.

Minimum 1 € / pers (intégralement reversée à des association d’aide à la personne)

Entrainement original par binome.

Une natation de 500 m plage du Nau puis un bike and run de 10 km 2 tour de 5 km sur la côte sauvage)

Inscription prise au pied de la Mairie du Pouliguen

Plage du Nau Grande Côte, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 29 30 06 »}, {« type »: « email », « value »: « triathlon.cote.damour@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tri-cote-damour.fr »}]

Entrainement original par binome. Solidarité Sport