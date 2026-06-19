Démonstration de danse en ligne Le Pouliguen
Démonstration de danse en ligne Le Pouliguen jeudi 2 juillet 2026.
Le Pouliguen
Démonstration de danse en ligne
Promenade du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Démonstration de danse en ligne sur le quai du Pouliguen. .
Promenade du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 21 36 92 clubpoulidanse@gmail.com
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English :
L’événement Démonstration de danse en ligne Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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