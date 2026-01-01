Balades découvertes du territoire à vélo Quai Jules Sandeau Le Pouliguen
Balades découvertes du territoire à vélo Quai Jules Sandeau Le Pouliguen samedi 10 janvier 2026.
Balades découvertes du territoire à vélo
Quai Jules Sandeau Petit Bassin du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 09:15:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-23 2026-02-07 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-21 2026-04-03 2026-04-24 2026-05-09 2026-05-21 2026-06-06 2026-06-19 2026-06-27
Inscription obligatoire par mail velo.presquile@gmail.com ou par téléphone 06 85 55 62 49 06 81 12 19 48
Lors de votre inscription merci de nous communiquer votre numéro de téléphone portable.
Nombre de places limité.
Vélo en bon état (avec chambre à air de rechange).
Casque recommandé et obligatoire pour les enfants de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.
Port du gilet jaune recommandé. Allure modérée et respect du Code de la route.
Présence des participants au point de rendez-vous 15 minutes avant le départ. .
Quai Jules Sandeau Petit Bassin du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 55 62 49 velo.presquile@gmail.com
