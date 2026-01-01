Balades découvertes du territoire à vélo Quai Jules Sandeau Le Pouliguen

Balades découvertes du territoire à vélo

Quai Jules Sandeau Petit Bassin du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 09:15:00

fin : 2026-04-24

2026-01-10 2026-01-23 2026-02-07 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-21 2026-04-03 2026-04-24 2026-05-09 2026-05-21 2026-06-06 2026-06-19 2026-06-27

Inscription obligatoire par mail velo.presquile@gmail.com ou par téléphone 06 85 55 62 49 06 81 12 19 48

Lors de votre inscription merci de nous communiquer votre numéro de téléphone portable.

Nombre de places limité.



Vélo en bon état (avec chambre à air de rechange).

Casque recommandé et obligatoire pour les enfants de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Port du gilet jaune recommandé. Allure modérée et respect du Code de la route.



Présence des participants au point de rendez-vous 15 minutes avant le départ. .

+33 6 85 55 62 49 velo.presquile@gmail.com

