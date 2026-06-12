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Animation musicale avec les Frères Bouchard Le Pouliguen

Animation musicale avec les Frères Bouchard Le Pouliguen jeudi 6 août 2026.

Adresse : Place des Halles

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Le Pouliguen

Animation musicale avec les Frères Bouchard

Place des Halles Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Jazz manouche.

La pizzeria des halles Le petit casier Au coin des halles    .

Place des Halles Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 73 10 04 53  lapizzeriadeshalles@outlook.fr

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English :

L’événement Animation musicale avec les Frères Bouchard Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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